На Урале мужчине, получившему на работе химический ожог глаз, выплатили 2 миллиона рублей

После травмы мужчина получил вторую группу инвалидности Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Верхней Пышме на одном из производств в январе 2019 года произошел несчастный случай. Мужчина во время работы получил химический ожог обоих глаз.

После травмы он получил вторую группу инвалидности и лишился работы. Его семья осталась фактически без средств к существованию, так как он являлся единственным работающим членом семьи. Узнав о случившемся, прокурор Верхней Пышмы обратился в суд с иском о взыскании с работодателя компенсации морального вреда.

- Исследовав письменные материалы, заключение судебно-медицинской экспертизы, заслушав позиции сторон, суд частично удовлетворил заявленные исковые требования и взыскал в пользу заявителя компенсацию морального вреда, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Свердловский областной суд оставил решение городского суда без изменения. В итоге, благодаря вмешательству прокуратуры, работодатель выплатил мужчине, ставшему инвалидом после травмы на работе, два миллиона рублей компенсации.