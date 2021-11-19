В Екатеринбурге «Золотое Яблоко» оштрафовали из-за условий возврата товара, нарушающих права потребителей

Права покупателей нарушали в интернет-магазине Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге «Золотое Яблоко» оштрафовали на 10 тысяч из-за условий возврата товара, нарушающих права потребителей. На магазин пожаловался в Роспотребнадзор покупатель, заказавший товары в интернет-магазине компании и обративший внимание, что в нем было указано, что продукция надлежащего качества возврату и обмену не подлежит.

- Специалисты Управления Роспотребнадзора провели документарную проверку юридического лица, в результате которой было обнаружено административное правонарушение - включение в договор купли-продажи дистанционным способом условий, ущемляющих права потребителей, в части возврата товара, - рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора Свердловской области.

Представители магазина не согласились с постановлением надзорного ведомства и обратились в Арбитражный суд. Там встали на сторону Роспотребнадзора. Тогда ООО«Екатеринбург-Яблоко» подало апелляцию. При ее рассмотрении судом было отмечено, что продавцом неверно было истолковано существующее законодательство и магазину все таки вручили постановление об административном правонарушении по части 2 статьи 14.8 КоАП РФ.

Как объяснили в Роспотребнадзоре, в магазине были уверены, что товар надлежащего качества, заказанный дистанционно, то есть в интернет магазине, не подлежит возврату, однако от него можно отказаться до момента получения. Но, согласно законодательству, на интернет-магазин распространяются другие правила и покупатель может вернуть товар в течение семи дней после получения.