У женщины остался муж и дочка. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге свела счеты с жизнью 34-летний мастер татуажа и лазерного удаления Наталья В. Об этом «Комсомольской правде» сообщил осведомленный источник. Труп женщины был обнаружен в ее квартире на улице Электриков.

В социальных сетях муж Натальи подтвердил смерть супруги.

- К сожалению Наташи сегодня не стало. Эту запись пишет муж. Пожалуйста, помолитесь за нее, - написали на странице умершей во «ВКонтакте».

Друзья и знакомые выражают соболезнования супругу Натальи. У женщины осталась дочь.

Напомним, что в Нижнем Тагиле совершила суицид ученица 10-класса, в день смерти она распивала пиво в школе. А в Екатеринбурге нашли мертвой 15-летнюю девочку.