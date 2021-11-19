На Урале ускорился рост цен на мясо и молоко

Рост цен на молоко связан с увеличивающимися издержками сельхозпроизводителей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области ускорился рост цен на мясо и молоко. Об этом сообщает Центробанк.

- В октябре продовольственная инфляция в Свердловской области составила 9,5%, - говорится в сообщении.

При этом в сравнении с сентябрем 2021 года инфляция на продовольственные товары выросла на 2,3 процентных пункта в годовом выражении. Однако региональный показатель все равно ниже общероссийского, который доходит до 10,9%.

Банк России объяснил, что рост цен на продукты питания связан с увеличивающимися издержками сельхозпроизводителей. Например, из-за увеличения затрат на удобрения, оборудование, упаковку и горюче-смазочные материалы подорожали огурцы и помидоры.

По схожим причинам выросли в цене мясо, молоко и яйца. Центробанк отмечает, что в Свердловской области сократился урожай кормовых культур. Из-за этого животноводам приходится закупать корма в большем объеме, чем обычно. Кроме того, все больше растут затраты на топливо, оборудование, бумагу и пластик для упаковок. При этом замедлился рост цен на сахар, майонез и подсолнечное масло.

- В прошлом году из-за сокращения площадей посадки урожай сахарной свеклы был низким, что вызвало рост цен на сахар. Российские производители сделали выводы: в этом году увеличили посевные площади и нарастили объемы производства, - объяснил экономист уральского отделения Центробанка Олег Оборин.

Такая же ситуация сложилась с подсолнечным маслом. Так как оно является основным ингредиентом майонеза, то и цены на него снизились.

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