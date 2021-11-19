Приставы забрали у жителя Екатеринбурга Land Rover за долги за ЖКХ

Если должник не начнет выплачивать деньги, то машину передадут на оценку и реализацию в ТУ Росимущества. Фото: ГУФССП России по Свердловской области

В Екатеринбурге судебные приставы изъяли машину у местного жителя, у которого скопился долг за услуги ЖКХ. Об этом сообщает ГУФССП России по Свердловской области.

- В Верх-Исетское районное отделение судебных приставов поступил исполнительный документ о взыскании задолженности за ЖКХ в размере порядка 165 тысяч рублей, - говорится в сообщении.

В отношении мужчины возбудили исполнительное производство. Однако екатеринбуржец не погашал долг. За ним был зарегистрирован автомобиль Land Rover. Судебные приставы решили взыскать это имущество.

Машину объявили в розыск. В скором времени ее нашли на дорогах Екатеринбурга. Имущество описали и передали на хранение управляющей компании. Если должник не начнет выплачивать деньги, то машину передадут на оценку и реализацию в ТУ Росимущества.

Ранее приставы у другого жителя Екатеринбурга забрали автомобиль Mercedes из-за того, что не платил долги. По данным приставов, на мужчину было зарегистрировано восемь квартир в различных районах города. При этом погашать задолженность он даже не собирался.

К ЧИТАТЕЛЮ

Вы стали свидетелем интересного события? Хотите поделиться своим мнением о важной для города теме? Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»?

Звоните в «Комсомольскую правду-Екатеринбург».

Телефон редакции: (343) 237-25-51 WhatsApp: +7(912) 050-91-07 Электронная почта: kp.ekb@phkp.ru

Следите за нами в соцсетях:

Вконтакте - https://vk.com/kp.ekaterinburg

Instagram – https://www.instagram.com/kpekb/

Telegram - https://t.me/kpekb

Facebook - https://www.facebook.com/ural.kp.ru

Одноклассники - https://ok.ru/kp.ekb

Подписывайтесь на наши каналы:

Яндекс. Дзен - ссылка

Google News - ссылка