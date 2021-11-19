В Екатеринбурге из 16-этажного дома из-за пожара эвакуировали больше 60 человек

В тушении пожара были задействованы 7 единиц техники и 23 человека личного состава Фото: МЧС по Свердловской области

В Екатеринбурге ночью, 19 ноября, вспыхнула квартира на втором этаже 16-этажного дома на улице 8 марта, 189/2. Из-за пожара подъезд окутало дымом. Прибывшие пожарные начали эвакуировать жильцов.

Пожарно - спасательными подразделениями из здания были эвакуированы 40 человек, из них 6 детей. Кроме того звеньями газодымозащитной службы из задымленного подъезда по лестничным маршам с помощью спасательных устройств вывели еще 21 человека, в том числе 6 детей.

- В 01:43 поступило сообщение о пожаре. На площади 10 кв.м повреждено домашнее имущество в квартире. В тушении пожара были задействованы 7 единиц техники, 23 человека личного состава, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.

Локализовать огонь пожарным удалось только спустя 27 минут. Еще 10 минут понадобилось на то, чтобы ликвидировать возгорание. Проливку и разбор сгоревших конструкций пожарные завершили в 03:44.