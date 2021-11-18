В Екатеринбурге 49-летний мужчина нашел банковскую карту и растратил с нее деньги

Как только его задержали, он не стал отпираться и полностью признал свою вину Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 49-летний мужчина нашел на улице банковскую карточку, но вместо того, чтобы вернуть ее настоящему владельцу, решил потратить с нее деньги на свои покупки. В полицию обратилась 30-летняя женщина, которая рассказала, что с ее счета пропали несколько тысяч рублей.

- Установлено, что банковской картой несколько раз расплачивались в торговых точках города. Причем это был один и тот же человек. Подозреваемым оказался ранее не судимый житель Екатеринбурга, он работает водителем автобуса, - уточнили в УМВД России.

Как только его задержали, он не стал отпираться и полностью признал свою вину. Общий ущерб от его действий превысил 17 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная с банковского счета».