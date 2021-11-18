В Нижнем Тагиле госпиталь Тетюхина перестанет принимать пациентов по полисам ОМС

Такой шаг в руководстве объясняют сложной финансово ситуацией Фото: Алексей БУЛАТОВ

Нижнетагильский лечебно-реабилитационный центр имени Тетюхина перестанет принимать пациентов по полису обязательного медицинского страхования, кроме того, будут полностью закрыты несколько отделений, в том числе травматологию, ортопедию, гинекологию и другие. Такой шаг в руководстве объясняют сложной финансово ситуацией.

В обычном режиме продолжат работу поликлиническое отделение, лучевая диагностика, клиническая лаборатория, специализированное круглосуточное стационарное отделение для лечения пациентов с коронавирусом.

- За 10 месяцев работы Центр выполнил почти 95% годового задания - 4800 госпитализаций. Оставшегося объема работы будет достаточно для загрузки на несколько ближайших дней ноября, - сообщили "КП-Екатеринбург" в пресс-службе госпиталя Тетюхина.

Напомним, с августа этого года лечебно-реабилитационный центр прекратил проводить операции по эндопротезированию. Представители госпиталя объяснили, что до 2019 года доля центра в общих объемах эндопротезирований крупных суставов Свердловской области составляла до 50% ежегодно. Однако последние два года ситуация в медучреждении усложнилась из-за отсутствия задания от Минздрава.