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Общество18 ноября 2021 16:34

В Екатеринбурге похищение человека на черном Mercedes оказалось фейком

Трое пранкеров решили снять видеоролик для социальных сетей
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
По словам полковника Горелых, «банду» вычислили и задержали в этот же день

По словам полковника Горелых, «банду» вычислили и задержали в этот же день

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Похищение человека на черном Mercedes оказалось шуткой незадачливых пранкеров. Накануне очевидцы инцидента рассказали, что видели, как мужчину сначала жестоко избили, а позже затолкали в багажник иномарки, после неизвестные скрылись. Как оказалось, трое молодых людей хотели снять ролик для социальных сетей и прославиться таким образом.

- «Похитителями» оказались два местных жителя, а «потерпевшим» – гость из Каменск-Уральского. Любители острых ощущений действовали по заранее продуманному плану. Горе-режиссеры своего «пленника» освободили буквально в соседнем дворе, после чего поехали пировать по случаю удачной съемки, - заявил пресс-секретарь регионального главка МВД Валерий Горелых.

По словам полковника Горелых, «банду» вычислили и задержали в этот же день. «Пленника» поместили под стражу за отказ от медицинского освидетельствования на отсутствие или наличие в крови наркотиков. Его подельники сдали анализы на экспертизу. За неуместную шутку им придется ответить по закону.