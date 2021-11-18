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Спорт18 ноября 2021 15:50

Волейбольный клуб «Уралочка-НТМК» стартовал с победы в розыгрыше Кубка Европейской конфедерации

Наша команда уверенно переиграла саратовский «Протон»
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Фото: волейбольный клуб «Уралочка-НТМК»

Фото: волейбольный клуб «Уралочка-НТМК»

Женский волейбольный клуб «Уралочка-НТМК» стартовал в розыгрыше Кубка Европейской конфедерации с уверенной победы над саратовским «Протоном», матч завершился со счетом 3:1. При этом изначально «Протон» перехватил инициативу, и нашим волейболисткам пришлось играть в роли догоняющих.

- Первая партия была завершена с минимальным преимуществом «Уралочки» - 26:24. Также уверенно прошел и второй сет, он остался за игроками Свердловской области, а вот третий игровой отрезок наши спортсменки отдали сопернику, - сообщает пресс-служба мэрии Екатеринбурга.

Однако четвертая партия вновь прошла под диктовку «Уралочки», и соперники не смогли противопоставить себя ни в атаке, ни в защите. Ответную встречу команды проведут во вторник, 23 ноября, в Нижнем Тагиле. Начало матча – в 18:00 по местному времени.