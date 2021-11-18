Свердловским бизнесменам объяснили, почему нельзя отменять QR-коды в регионе

Напомним, эту систему ввели в регионе с 30 октября, что вызвало снижение количества посетителей в ТЦ, заведениях общепита, тренажерных залах и других местах Фото: Алексей БУЛАТОВ

Заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков объяснил бизнесменам, почему говорить об отмене QR-кодов пока что очень рано. Напомним, эту систему ввели в регионе с 30 октября, что вызвало снижение количества посетителей в ТЦ, заведениях общепита, тренажерных залах и других местах массового скопления людей.

- Ни у кого нет малейшего желания подточить бизнес для того, чтобы его подточить. Отменять систему QR-кодов можно будет только в том случае, когда количество заболевших коронавирусом будет стремиться к нулю, - заявил на брифинге оперштаба Павел Креков.

Также чиновник заверил, что постепенно ситуация с заболеваемостью COVID-19 в регионе стабилизируется. По его словам, это стоило больших и достаточно серьезных трудов. Сегодня мы фиксируем уменьшение количества тяжелобольных. Это можно считать следствием усилившегося процесса вакцинирования.