В больнице Нижнего Тагила отреагировали на кражу крупной партии вакцины

Дефицита вакцины в медучреждении нет. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вчера, в Нижнем Тагиле неизвестный похитил из поликлинике № 2 крупную партию вакцины от коронавируса. Как выяснилось, позже всего из холодильника в кабинете было похищено 140 ампул с препаратом «Спутник V». Как сообщалось ранее, медики, имеющие доступ к вакцине проходили проверку на полиграфе.

В поликлинике прокомментировали похищение препарата неизвестным. Дефицита вакцины в медучреждении нет.

- Факт хищения вакцины зафиксирован. Вызваны правоохранительные органы. Ведутся следственные мероприятия. В ГАУЗ СО ЦГБ № 4 Нижнего Тагила вакцина имеется в дстаточном количестве. Поставка препарата «Спутник V» осуществляется в соответствии с разнарядкой, - ответили «КП – Екатеринбург» на запрос в больнице.

Ущерб от кражи препарата составил 130 000 рублей. В настоящий момент возбуждено уголовное дело. Похитителю препарата грозит до 5 лет лишения свободы.

Напомним, похититель смог вскрыть кабинет, в котором находилась вакцина. Он забрал препараты из холодильника и скрылся. Поликлиника не оборудована системой видеонаблюдения. Ночью учреждение караулит сторож, а днем за порядком следит охранник.