Девочку сбили в светлое время суток. Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

В Екатеринбурге мужчина на иномарке сбил семилетнюю девочку. Об этом сообщает городское ГИБДД.

Днем 18 ноября на улице Ялунинская 42-летний мужчина за рулем «Хендай Солярис» сбил семилетнюю девочку, которая перебегала дорогу в неположенном месте. Ребенок был доставлен в больницу с ушибом головы.

- Водитель пояснил, что двигался по улице Ялунинская, неожиданно для него вышла девочка на проезжую часть, он применил экстренное торможение, но наезда избежать не удалось, - рассказало ведомство.

По факту ДТП ведется разбирательство. Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

По словам мамы пострадавшей, её дочь шла в спортивную школу и решила сократить путь, перебежав дорогу.

Напомним, что 16 ноября в Верхней Пышме легковушка влетела в автобусную остановку. Пострадала женщина-пешеход, её госпитализировали с переломами костей и колена.