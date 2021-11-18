Известный журналист Василий Уткин призвал помочь Косте с СМА из Екатеринбурга

Известный спортивный журналист и комментатор Василий Уткин призвал футболиста московского «Спартака» Романа Зобнина помочь Косте Каткову из Екатеринбурга Фото: Борис КУДРЯВОВ

Известный спортивный журналист и комментатор Василий Уткин призвал футболиста московского «Спартака» Романа Зобнина помочь Косте Каткову из Екатеринбурга. Мальчик болен спинальной мышечной атрофией, и его родители собирают деньги на самый дорогой укол в мире под названием Zolgensma, его стоимость составляет порядка 150 миллионов рублей.

- Зобнин предложил клубу снизить ему зарплату. Роман, если ты считаешь, что денег избыточно, не обязательно сокращать расходы нефтяной компании. Можно самому заняться благотворительностью. Роман, мы с Фондом Ройзмана собираем деньги на двух пацанов с СМА. Они погибнут без нас, - гвоорится telegram-канале экс-мэра уральской столицы Евгения Ройзмана.

Ранее стало известно, Евгений Ройзман продает картины свердловского художника, чтобы помочь двум мальчикам с СМА.

- Принес свои работы «Ночь Музыки» и «Ночь в музее» Алексей Рыжков, выставили по 250 тысяч рублей. Цены устанавливал я, решил, что эти картины стоят своих денег, - рассказал «КП-Екатеринбург» Евгений Ройзман.