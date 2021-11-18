На Сортировке умер новорожденный ребенок

Девочка родилась на 34 неделе Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге на Сортировке жительница родила ребенка без признаков жизни. Беременная встала на учет в женскую консультацию недавно, всего две недели назад. На тот момент, срок ее беременности был 32 недели. Женщина родила ребенка на дому. Девочка появилась на свет на сроке 34 недели. Однако, младенец не подавал признаков жизни. Об этом сообщает информационное агентство TagilCity.ru.

Как сообщают инсайдеры, причина, по которой девочка родилась мертвой, стала асфиксия. В настоящее время сотрудниками следственного комитета решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

- По данной ситуации территориальным следственным отделом проводится доследственная проверка. Все обстоятельства выясняются в рамках комплекса проверочных мероприятий, - рассказали «КП – Екатеринбург» в СУ СКР по Свердловской области.

Напомним, что в Нижних Серьгах в феврале этого года в роддоме скончалась 22-летняя девушка. Она умерла сразу после рождения дочери.