На Урале введение QR-кодов не отразилось на работе фитнес-индустрии

По словам представителей фитнес-индустрии, их клиенты привиты, поэтому спокойно предоставляют все документы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области специалисты контрольных групп проверили, как соблюдаются новые требования по предъявлению QR-кодов в фитнес-центра региона. Рейды прошли в десятках тренажерных залов, в том числе в известных World Class, Bright Fit, Drive Fitness и других.

- Проверяющие отметили, что нарушений, связанных с проверкой QR-кодов, не выявлено. При этом владельцы и руководители спортивных залов, отмечают, что серьезных изменений, связанных с потоком клиентов или режимом работы, не заметили, - сообщают в департаменте информационной политики Свердловской области.

По словам представителей фитнес-индустрии, их клиенты привиты, поэтому спокойно предоставляют все документы. Тренажерные залы работают в штатном режиме.

Напомним, система QR-кодов была введена в Свердловской области с 30 октября. Контрольные группы приходят с проверками в торгово-развлекательные центры, супермаркеты, организации общепита, а также общественный транспорт.