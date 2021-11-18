В Нижнем Тагиле 15-летнего подростка высадили из автобуса из-за плохого самочувствия

Ведомству предстоит проверить достоверность данных Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле 15-летнего подростка высадили из автобуса на мороз после того, как он почувствовал себя плохо. Ситуацией заинтересовалась прокуратура, которая проведет проверку. По данным ведомства, инцидент произошел вечером 16 ноября. Тогда двое детей возвращались с тренировки домой на маршрутном автобусе № 25.

- Подросток почувствовал недомогание, пассажиры попросили водителя дать возможность ему выйти на улицу и подышать. При этом его несовершеннолетняя сестра осталась в автобусе. Оставив мальчика, водитель продолжил движение по маршруту, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Ведомству предстоит проверить достоверность данных. Если эта информация подтвердится, будет дана правовая оценка соблюдению автотранспортным предприятием, занимающимся перевозками граждан, требований законодательства о защите прав потребителей. Также будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования.