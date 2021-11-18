Где привиться вакциной «Спутник Лайт»: отвечает Павел Креков

Сейчас большинство горожан ставят прививку от коронавируса в поликлинике Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловскую область продолжают поступать партии вакцины «Спутник Лайт», поэтому жители региона интересуются, где можно привиться этой вакциной. На этот вопрос отметил заместитель губернатора региона Павел Креков.

- Вакцинацией занимаются практически все лечебные учреждения. Только 15% вакцинируются в торговых центрах. Поэтому «Спутник Лайт» надо искать не только в торговых центрах, но и поликлиниках. Он поступил практически во все лечебные учреждения. Но эта та однокомпонентная вакцина, которая рекомендуется для использования преимущественно теми людьми, которые вакцинируются повторно, либо они переболели и через полгода пришли вакцинироваться, - заявил заместитель губернатора Свердловской области.

По словам Павла Крекова, 23 ноября Свердловская область получается еще одну партию 50 000 доз к тем 80 000, которые мы получили несколько дней назад. В общей сложности в регионе будет 130 000 доз вакцины «Спутник Лайт».

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