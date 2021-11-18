В Екатеринбурге власти проведут опрос по благоустройству набережной Исети

Фото: пресс-служба мэрии Екатеринбурга

В Екатеринбурге власти проведут опрос горожан по поводу благоустройства набережной реки Исети на участке от улицы Ткачей до улицы Лыжников. Планируется, что он пройдет с 19 ноября по 3 декабря. Мнение уральской столицы необходимо для того, чтобы понять, как нужно развивать эту площадку в будущем.

- Онлайн-опрос будет проводиться на официальном портале города. Для участия в нем необходимо будет заполнить электронную анкету, состоящую из 17 вопросов. Горожане, в частности, смогут высказаться и оставить свои пожелания, - сообщает пресс-служба мэрии Екатеринбурга.

При этом сейчас на набережной ведется активная застройка, появляются новые жилые комплексы, при этом архитекторы и проектировщики завершили первый этап разработки концепции будущей набережной. Во второй этап состязания пройдут семь финалистов.