Введут ли QR-коды в общественном транспорте: отвечают в оперативном штабе Свердловской области

Сейчас QR-коды требуются в местах общественного пребывания людей, но не в транспорте. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В оперативном штабе по борьбе с коронавирусом заявили, что сейчас прорабатывают вопрос о возможном частичном введении допуска в общественный транспорт по QR-кодам. Правда, решения такого еще не принято.

- Надо понимать что общественный транспорт это объемное понятие, - сказал Павел Креков, заместитель губернатора Свердловской области. Есть автобусы, трамваи тролейбусы, междугородние автобусы. Если говорить о введении QR-кодирования, то мы будем смотреть на темпы вакцинации. Глобального тотального введения QR-кодов на транспорте не будет. Отдельные ячейки, которые возможно будет контролировать, мы продумывать будем. Все эти варианты прорабатываются экспертами.