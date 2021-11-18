В Свердловской области школьники и студенты выйдут с дистанта со следующей недели

Дети вновь начнут ходить в школы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уже в следующий понедельник для большинства учащихся в Свердловской области закончится период дистанционного обучения. Об этом заявили в оперативном штабе региона.

- Начиная с понедельника к учебе приступят все классы средних общеобразовательных школ вплоть до 11 класса, - заявил Павел Креков, заместитель губернатора Свердловской области. - У нас с 5 по 11 классы не учились. На дистанте останутся учащиеся средних специальных учреждений за исключением выпускных курсов. Они с понедельника приступят к обучение в обычной форме.