Свердловские власти ответили на вопрос о продаже алкоголя по QR-кодам

Пока власти не планируют расширять зоны COVID-free. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков ответил на вопрос о продаже алкоголя по QR-кодам. Ранее с таким предложением выступил ресторатор Евгений Урюпин. После этого в оперштабе заявили о готовности рассмотреть подобный вариант ограничительных мер.

- Формирование зон COVID-free не завершено. Мы рассматриваем все инициативы, какими бы экзотическими бы они не были. Вопрос расширения зон будет зависеть от темпов вакцинации и уровня заболеваемости, - пояснил Павел Креков.

Отметим, что на Среднем Урале первый компонент вакцины поставили 43% жителей.