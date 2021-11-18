В Свердловской области не будут вводить обязательную вакцинацию для людей старше 60 лет

В Свердловской области сохраняется высокая заболеваемость коронавирусом. Фото: Олег УКЛАДОВ

В оперативном штабе Свердловской области рассказали, планируется ли введение обязательной вакцинации против коронавируса среди людей старше 60 лет.

- Нет пока не планируем эту меру, - сказал Павел Креков, заместитель губернатора Свердловской области. - Мы должны понимать, что если мы вводим обязательства то должны иметь возможность его контролировать. Сегодня интенсивно работают контрольные группы. Но по домам ходить и контролировать привитость мы не можем. Будем руководствоваться мерами убеждения.