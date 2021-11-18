В Кировграде мужчина во время застолья забил своего собутыльника

Полиция оперативно задержала подозреваемого Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кировграде мужчина во время застолья забил насмерть своего собутыльника. Об этом сообщил Следственный комитет Свердловской области.

В ночь на 12 сентября житель Кировграда выпивал со своим 27-летний знакомым в гараже на улице Степана Разина. Во время застолья у них возникла ссора, в ходе которой мужчина избил собутыльника. Потерпевший получил закрытую черепно-мозговую травму и скончался на месте. Приехавшие медики вызвали полицию.

- С этого момента ситуация для обвиняемого приняла угрожающий оборот. Он понял, что ему придется нести ответственность за содеянное, поэтому тут же придумал версию о том, что потерпевшему просто стало плохо во время распития, а «откачать» его не получилось, - рассказал региональный СКР.

По словам начальника пресс-службы ГУ МВД Валерия Горелых мужчина ранее не был судим, а во время дачи показаний говорил, что не хотел убивать товарища. Несмотря на это, на него было заведено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ, а доказательства были переданы в суд.