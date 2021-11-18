В Реже муниципальное предприятие задолжало сотрудникам 5,5 млн рублей зарплат

Надзорное ведомство установило, что зарплату не выплатили за август-сентябрь 2021 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

Муниципальное унитарное предприятие «Режпром» не выплачивало два месяца своим сотрудникам зарплату. Долг за предприятием составил 5,5 миллиона рублей, сообщает прокуратура по Свердловской области.

- Режевская городская прокуратура проверила соблюдение трудового законодательства в МУП, - говорится в сообщении.

Надзорное ведомство установило, что зарплату не выплатили за август-сентябрь 2021 года. МУП задолжал деньги 202 сотрудникам.

Прокуратура внесла представление руководителю предприятия, чтобы тот восстановил трудовые права работников. Также ведомство возбудило дело по части 6 статьи 5.27 КоАП РФ (невыплата заработной платы в установленный срок).

После всех действий прокуратуры МУП «Режпром» погасил задолженность по зарплате перед сотрудниками в полном объеме.

Ранее после вмешательства прокуратуры Каменского района ООО «ТК «Система» выплатило долг по зарплате перед работниками на общую сумму в 9,2 миллиона рублей. Предприятие не делал выплаты 168 работникам с января по июнь 2021 года.

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