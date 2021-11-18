Художник из Великобритании обновил стену огромными граффити в честь группы Битлз

Свою масштабную работу с портретами участников группы «Битлз» художник приурочил к 300-летию Екатеринбурга. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Новые гигантские граффити с участниками группы украшают набережную Исети. Открытие нового стрит-арта состоялось сегодня, 18 ноября. Обновил «Битловский дворик» уличный художник из Великобритании Джэймс Кокран. Среди граффитистов он известен под псевдонимом Джимми Си.

Свою масштабную работу с портретами участников группы «Битлз» художник приурочил к 300-летию Екатеринбурга. Художник прибыл по личному приглашению генерального консула Великобритании в Екатеринбурге.

- Британское консульство и коллеги пригласили меня. Я, конечно же, рад той возможности, что у меня получилось сделать эту работу, представить свои работы. На самом деле, знаете, с самого момента приезда меня очень тепло приняли. Приняли абсолютно все. И даже когда я работал, я ощущал вот эту теплоту. С которой люди приходили и смотрели на меня. И не смотря на то, что холодно на улице, я чувствовал очень хорошее, доброе отношение, - рассказал Джимми Си на церемонии открытия.

Уличный художник нарисовал граффити в стиле аэрозольного пуантилизма Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уличный художник нарисовал граффити в стиле аэрозольного пуантилизма. Джимми Си посвятил свою работу к одному из самых популярнейших альбомов группы «Let It Be».