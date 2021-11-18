В больницу Верхней Салды поступили новые рентгеновские аппараты

Два аппарата передали в больницу

В центральную городскую больницу Верхней Салды поступили два новых рентгеновских аппарата. Об этом сообщило Министерство здравоохранения Свердловской области.

Первый аппарат был куплен в рамках национального проекта «Здравоохранения», а второй передвижной приобретён на средства Корпорации ВСМПО-АВИСМА. Он изготовлен в Санкт-Петербурге и имеет несколько режимов для разных съемок.

- По функционалу и качеству снимков прибор ни в чем не уступает стационарному, — рассказывает старший рентгенолаборант отделения лучевой диагностики Наталья Литвиненко. — Он имеет значительно меньшие размеры и смонтирован на подвижной платформе, что позволяет с лёгкостью перемещать его в разные отделения городской больницы.

Аппарат сразу был установлен в палату для пациентов с COVID-19, на нем проводится до 15 исследований в день.