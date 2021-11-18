В Екатеринбурге коммунальщики за трое суток убрали больше 14 тысяч тонн снега

Коммунальные службы ежедневно работают, чтобы расчищать улицы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге коммунальщики за трое суток отправили на полигоны больше 14 тысяч тонн снега. Ежедневно на уборку выезжали около 250 рабочих и 200 единиц спецтехники. Особенно много снега убрали коммунальщики с улиц в среду, 17 ноября, после сильного снегопада.

- Городские службы благоустройства усилили работу по вывозу снега с улиц мегаполиса, а также устранению наледи с тротуаров, пешеходных переходов и проезжей части. За трое суток было использовано более 340 тонн противогололедных материалов и 192 тонны мелкофракционного щебня, - рассказали в пресс-службе мэрии.

Этой ночью, 18 ноября, 85 рабочих с помощью 250 единиц спецтехники отправили на полигоны более 3 тысяч 200 тонн снега со всего города. Выехали на уборку коммунальщики и днем, уже в расширенном составе - на борьбу с осадками и гололедом отправили 339 рабочих и 201 спецмашину.