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Общество18 ноября 2021 11:00

В центре Екатеринбурга установили яхту с маяком

Вскоре ее откроют для посещений
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Яхта появилась возле Водонапорной башни на Плотинке

Яхта появилась возле Водонапорной башни на Плотинке

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ночь на 18 ноября 2021 года в самом центре Екатеринбурга, возле Музея водонапорной башни, появилась большая белая башня, которая станет одним из символов столицы Среднего Урала за два года до его 300-летнего юбилея.

Каждый вечер на яхте будет гореть маяк с 19 до 23 часов

Каждый вечер на яхте будет гореть маяк с 19 до 23 часов

Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Это будет некое водное мероприятие длиной 18 месяцев, по морям будет разноситься весть о городе мира – Екатеринбурге. Место у Водонапорной башни – это временная локация новой яхты, за время путешествия она сменит несколько мест, - рассказала «КП-Екатеринбург» заместитель по развитию Музея истории Екатеринбурга Оксана Мокеева.

Судно станет одним из символов 300-летия Екатеринбурга

Судно станет одним из символов 300-летия Екатеринбурга

Фото: Алексей БУЛАТОВ

По словам специалиста, каждый вечер с 19 до 23 часов на яхте будет зажигаться маяк. Пока судно закрыто для посещения, но рядом с ним уже можно сфотографироваться.