В Асбесте магазин оштрафовали на 300 тысяч за неправильное хранение лососевой икры

Житель Асбеста пожаловался в Роспотребнадзор на магазин «Светофор» на Плеханова, 9/1, заявив, что там продают продукты с нарушением требований санитарного законодательства. Специалисты провели проверку и обнаружили, что в торговой точке не соблюдались условия хранения и реализации лососевой икры, установленные изготовителем.

По данным Роспотребнадзора, продукция хранилась при температуре +20 при требуемой от 0 до +5.

- При нарушении температурного режима хранения пищевой продукции создается реальная возможность приобретения потребителями и употребления ими в пищу небезопасной продукции, возникновения пищевых отравлений, а также возникновения и распространения опасных для жизни и здоровья человека инфекционных заболеваний, - рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.

В итоге ООО «Торгсервис 66», к которой относится «Светофор», привлекли к административной ответственности и назначили штраф в 300 тысяч рублей. Кроме того, в адрес руководства предприятия выдано предписание об устранении нарушений. Компания пыталась обжаловать это решение, но суд стоял на своем.

На сегодняшний день все судебные решения и выданное предписание в адрес компании вступили в законную силу.