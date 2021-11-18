Уральские рестораторы потребовали от Куйвашева отмену QR-кодов

Рестораны не хотят работать по новым правилам Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уральские рестораторы потребовали от губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева отмену QR-кодов. Коллективное письмо, под которым подписались представители 81 заведения, предоставила «КП-Екатеринбург» Ассоциация кулинаров и рестораторов Свердловской области.

В обращении уральские владельцы общепита написали, что ценят здоровье граждан и осознают важность вакцинации, но не понимают, почему рестораны и кафе стали ««разменной монетой» в борьбе с пандемией на территории нашей области».

- Выручка в период с 30.10 по 15.11.2021 снизилась в среднем на 50%, в то время как статистка по заболеваемости в области остается на высоком уровне, - возмущаются рестораторы.

Представители отрасли сделали вывод, что их отрасль не влияет на распространение COVID-19 и просят местных властей обратить внимание на более массовые сферы деятельности, которые, в отличие от ресторанов и кафе, «не поставлены на грань разорения в результате принятия экспериментальных решений».

- Если теперь на предприятия питания могут попасть только те, кто вакцинирован или уже переболел НКИ, то для чего установлен запрет на работу с 23 до 6 часов? – задаются вопросом рестораторы.

Авторы письма также не понимают, почему при этих условия заполняемость помещения 1 человек на 4 квадратных метра площади. Владельцы общепита заявили, что, если в ближайший месяц QR-коды не будут отменены, то все заведения последуют примеру китайского бистро «Китай-Китай».

- Без работы окажется большое количество профессиональных кадров, которые, как уже показала практика, невозможно будет вернуть обратно в отрасль, - говорится в письме.

Для того, чтобы спасти их индустрию бизнесмены требуют вернуть прежний график работы заведений и отменить вход по QR-кодам.