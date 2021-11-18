К Новому году в Сургуте обновят освещение на улицах

Освещение в городе обновят Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Сургуте уже началась подготовка к Новому году. Так, на площади Советов началась установка праздничной ели, еще по одной появятся в каждом из микрорайонов. Об этом сообщает телеканал ugra-tv.ru.

Также в Сургуте вот-вот начнется заливка катков и строительство ледовых городков, их будет семь. В этом году их оформят в стиле русских народных сказок.

На главных транспортных магистралях Сургута к новому году частично обновят освещение, а также установят подсветку и световые праздничные фигуры.