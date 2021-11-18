Екатеринбург
ФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество18 ноября 2021 10:14

К Новому году в Сургуте обновят освещение на улицах

Праздничная подсветка появится для праздничного настроения
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Освещение в городе обновят

Освещение в городе обновят

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Сургуте уже началась подготовка к Новому году. Так, на площади Советов началась установка праздничной ели, еще по одной появятся в каждом из микрорайонов. Об этом сообщает телеканал ugra-tv.ru.

Также в Сургуте вот-вот начнется заливка катков и строительство ледовых городков, их будет семь. В этом году их оформят в стиле русских народных сказок.

На главных транспортных магистралях Сургута к новому году частично обновят освещение, а также установят подсветку и световые праздничные фигуры.