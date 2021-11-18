В Екатеринбурге задержали фальшивомонетчиков из Челябинска

Фото: отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу

Фальшивомонетчиков из Челябинска задержали на съемной квартире в Екатеринбурге. При задержании у одного из них были изъяты две поддельные банкноты по пять тысяч рублей.

- Сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Екатеринбургу совместно с сотрудниками ГУ МВД России по Свердловской области и УМВД по Челябинску задержаны двое граждан, которые подозреваются в серии сбытов поддельных денежных купюр достоинством пять тысяч рублей, - рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.

Мужчины расплачивались фальшивками на территории Челябинска и Екатеринбурга. В нашем городе поддельными деньгами они воспользовались около 20 раз. Они специально выбирали магазины, в которых нет приборов контроля подлинности банкнот, а персонал невнимательно проверяет наличные, которыми расплачиваются покупатели.

На челябинцев завели уголовное дело по части 1 статьи 186 УК РФ «Сбыт и хранение поддельных денег». Им грозит до восьми лет лишения свободы.

Сотрудники полиции предполагают, что подозреваемые мужчины могут быть причастны к другим подобным случаям и просят горожан, ставших жертвами фальшивомонетчиков, сообщить об этом в органы внутренних дел по телефонам +7(905)832-56-81 (ОЭБ и ПК) либо 102 (02).