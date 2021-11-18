Мужчина скончался до приезда спецслужб Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Первоуральске водитель иномарки врезался в дерево и погиб. Об этом сообщает ГИБДД Свердловской области.

В ночь на 30 октября 29-летний мужчина за рулем «Тойота» не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в дерево на улице Ватутина. Водитель скончался до приезда скорой помощи.

- Стаж вождения транспортным средством 11 лет. К административной ответственности за нарушение Правил дорожного движения не привлекался, - добавили в ведомстве.

Сейчас проводится расследование, после которого будет принято процессуальное решение.

Напомним, что 17 ноября под Невьянском «Газель» влетела в стоящий грузовик. Оба водителя были госпитализированы в тяжелом состоянии. Обстоятельства аварии выясняются.