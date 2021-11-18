На Урале COVID-19 заразились еще 739 человек

Число заболевших в регионе пока не снижается Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге и Свердловской области по состоянию на 18 ноября 2021 года коронавирусом заразились еще 739 человек, из которых только 159 приходятся на столицу Среднего Урала.

Также новые случаи заражения коронавирусом приходятся на Нижний Тагил, Каменск-Уральский, Первоуральск, Верхотурье, Кушву, Новую Лялю, Реж, Сухой Лог и Реж.

Общее число заболевших коронавирусом жителей Свердловской области составляет 170 499 человек, из которых 151 010 справились с вирусом. За сутки врачи сняли диагноз у 504 человек.

Сейчас состояние 911 пациентов медики оценивают как тяжелое, 586 из них размещены в палатах интенсивной терапии, 470 человек подключены к аппаратам ИВЛ.

Также за сутки подтверждено еще 35 новых случаев смерти от COVID-19. Общее число жертв пандемии на Среднем Урале составляет 8 022 человека.