Губернатор Евгений Куйвашев помог пожилому скульптору из Екатеринбурга

Скульптор жил в подвале расселенного дома и не хотел его покидать. Фото: инстаграм Евгения Куйвашева.

Скульптор из Екатеринбурга Геннадий Попов жил в подвале расселенного дома без условий. Сегодня, 18 ноября губернатор Куйвашев поручил коллегам помочь мужчине жить в комфорте. Теперь скульптор будет находиться в кризисном отделении социального центра «Малахит».

- Уже сегодня Геннадий Геннадьевич временно переехал в кризисное отделение социального центра. Там ему предоставят все необходимое: от бесплатного горячего питания до одежды и обуви. Если нужно, соцработники восстановят ему документы и будут искать контакты родственников. А потом, после оформления всех бумаг, его переведут в пансионат, где он будет всегда под присмотром, - написал в своем инстаграме Евгений Куйвашев.

Мужчина жил в подвале расселенного дома и не хотел его покидать. Дом был под снос и находился в удручающем состоянии. Геннадий Попов был обеспокоен, что его скульптуры остались в подвале. В самом бункере нет тепла, света и отсутствуют какие-либо условия для нормальной жизни.

- Он жил в разрушенном доме под снос, который выглядел как после бомбежки. Сегодня наши сотрудники проникли туда в подвал. Внутри никаких условий. Сейчас скульптора привезли, он пробудет в изоляции три недели. Мы планируем его отмыть, накормить. В центре есть все необходимое. Он не хотел ехать, потому что в подвале все его скульптуры. Он сказал, что если б свет не отключили, то не покинул бы подвал. Ругался на чиновников. Но мы его уговорили, ведь на улице почти зима. Сейчас мужчина в кризисном отделении центра, он в тепле, - поделились с «КП – Екатеринбург» сотрудники центра «Малахит».