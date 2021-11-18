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Общество18 ноября 2021 8:58

В Нижнем Тагиле ожидается мокрый снег

Оттепель придет в уральский город в выходные
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
В выходные в Нижнем Тагиле

В выходные в Нижнем Тагиле

Фото: Алексей БУЛАТОВ

После существенного после существенного похолодания до -18 градусов в пятницу, 19 ноября, потеплеет до – 1 градусов, а в выходные и вовсе ожидается потепление и снег с дождем.

Так, 19 ноября, в Нижнем Тагиле будет пасмурно, порывы ветра будут достигать 11 метров. Температура воздуха составит всего – 1 градус. Об этом пишет информационный портал TagilCity.ru.

В субботу, 20 ноября, в городе ожидается – 1 градус и мокрый дождь. В воскресенье, 21 ноября, в Нижнем Тагиле ожидается – 2 градуса, однако порывы ветра усилятся до 12 метров в секунду.