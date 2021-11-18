В Югре готовят к открытию две большие школы

Две школы откроют двери для учеников в Югре до конца 2021 года
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Ханты-Мансийском автономном округе до конца 2021 года откроют две новые школы. Сейчас оба объекта готовы на 99%. Одна школа появится в Ханты-Мансийске, вторая – в Сургуте.
Так, в столице округа достраивают вторую очередь средней школы №8 на 600 человек, сейчас здесь идут внутренние отделочные работы и ведется монтаж инженерных сетей. Об этом передает телеканал ugra-tv.ru.
В Сургуте новая школа до конца 2021 года откроется в 33-м микрорайоне, здесь будут учиться 900 школьников. Сюда уже завозят мебель и оборудование.
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