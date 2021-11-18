Полицейские рассказали подробности про избиение собаки в Новоуральске

Пес обучен специальным командам и навыкам. Фото: предоставлено Валерием Горелых.

Накануне «Комсомолка» писала о том, что очевидцы записали видео, как мужчина избивал битой собаку в багажнике автомобиля.

По результатам проверки полицейскими Новоуральска оказалось, что собаку владелец не избивал. Об этом рассказал руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. Он подтвердил, что хозяин, 1963 года рождения, работающий электромонтером своего питомца не мучал.

- Местный житель является охотником, у него имеется зарегистрированное гражданское оружие. Своего верного и любимого друга породы курцхаар по кличке «Мэс Бравес Одиссей» приобрел в 2013 году у официальных заводчиков специально для охоты на дичь. Никогда не расставался с ним и тем более не издевался, - говорит полковник Горелых. -Хозяин бил не собаку, а скрученным полиэтиленовым пакетом образовавшуюся наледь на багажнике машины. А со стороны действительно казалось, как будто собаку, которая реагировала соответствующим образом - лаем и визгом на стук..

По словам Валерия Горелых, питомца осмотрели ветеринары, которые подтвердили, что с питомцем все в порядке.

- В ветеринарной клинике «Нововет» был произведен осмотр пса. Специалисты дали письменное заключение, что на теле животного отсутствуют какие-либо травмы, гематомы, переломы и повреждения, - добавил полковник Горелых.

Также он отметил, что у питомца есть соответствующий паспорт, а сам пес обучен специальным командам и навыкам. Кроме того, собаку неоднократно награждали дипломами и грамотами за успешные выступления на выставках.

Пресс-секретарь свердловского главка МВД рекомендовал не бросать камни в огород автора видеоролика, размещенного во всемирной паутине.