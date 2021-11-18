Нарушения на дорогах Нефтеюганска будут фиксировать видеокамеры

Пока камеры установят на самых аварийных перекрестках Фото: Алексей БУЛАТОВ

На наиболее аварийных перекрестках Нефтеюганска установят видеокамеры для фиксации всех нарушений на проезжей части. Об этом сообщает телеканал ugra-tv.ru.

Первые видеокамеры с автоматическим распознаванием правонарушений установят на перекрестках возле Югана и Больничного городка, а также на перекрестке улиц Парковая и Киевская.

По словам местных жителей, в этих местах часто встречаются «лихачи», которые грубо нарушают правила, в том числе, не пропускают пешеходов на «зебре», а также значительно превышают скорость движения.

В дальнейшем практика видеофиксации нарушений в Нефтеюганске может быть расширена.