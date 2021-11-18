В Нижнем Тагиле изменили расписание трамваев

Изменилось расписание двух трамвайных маршрутов - № 10 и № 12 Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле изменилось расписание двух трамвайных маршрутов. Об этом сообщает МУП «Тагильский трамвай».

- С 17 ноября по просьбам пассажиров электропоезда «Ласточка», прибывающего из Екатеринбурга в 21:07, изменяется расписание движения по 12 маршруту, - говорится в сообщении.

В будни и выходные дни время отправления трамвая от улицы Островского перенесли с 20:57 на 21:02. А вагон от вокзала будет теперь отъезжать не в 21:10, а в 21:15. Также изменения коснулись отправления транспорта от Пихтовых гор до депо «Новая Кушва». Время изменилось с 21:50 на 21:56.

Кроме того, в будни трамвай, который отправляется в 19:10, теперь ездит не до УВЗ, а до Пихтовых гор. Помимо этого, появился обратный маршрут от Пихтовых гор в 20:05. Также добавился вагон, который будет следовать от Новой Кушвы до Пихтовых гор. Он отправляется в 7:13. А рейс от Пихтовых гор до улицы Островского, который отправлялся в 19:23, укоротился до Новой Кушвы.

Изменилось и расписание трамвая № 10 в будни. Вагон теперь отправляется от УВЗ в 19:43, 21:28 и 22:00, вместо 19:42, 21:31 и 22:02. Также поменялось время обратного отправления от Пихтовых гор с 20:07, 21:54 и 22:26 на 20:08, 21:51 и 22:23.

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