Водитель маршрутки в Нижнем Тагиле высадил мальчика, которому стало плохо

В Нижнем Тагиле водитель маршрутки № 25 высадил на остановке мальчика, которому было плохо, и уехал. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вчера вечером, 17 ноября в Нижнем Тагиле водитель маршрутки № 25 высадил на остановке мальчика, которому было плохо, и уехал. Дети Ольги Фишер ехали на танцевальные занятия в другой, отдаленный конец города. Они оплатили проезд, но в дороге 15-летнего юношу укачало. Водителя просили остановиться несколько раз, но он не среагировал. Сначала к нему обратился сам мальчик, а уже потом пассажиры потребовали открыть двери и выпустить ребенка. Водитель оставил его на остановке, но дожидаться пока ему полегчает, не стал.

- Он открыл двери. Один ребенок вышел, а второй остался в маршрутке. Водитель закрыл двери и поехал дальше», - рассказала телеканалу Телекон мама подростков Ольга Фишер.

После того, как водитель компании «уехал с остановки, сестра мальчика начала звонить маме. Девочка рассказала ей, что брат остался на остановке. Мама стала говорить с водителем по громкой связи, но автобус он так и не остановил. В итоге, подростка с остановки забрал на машине папа. Компания – перевозчик Союз НТ» проведет проверку по поводу случившегося.