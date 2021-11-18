Екатеринбург
ФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество18 ноября 2021 7:47

Банк России выпустил памятные монеты из серии «Города трудовой доблести», посвященные Екатеринбургу

На них изображен фрагмент памятника Уральскому добровольческому танковому корпусу
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
На монетах изображен фрагмент памятника Уральскому добровольческому танковому корпусу

На монетах изображен фрагмент памятника Уральскому добровольческому танковому корпусу

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Банк России выпустил памятные десятирублевые монеты из серии «Города трудовой доблести» посвященные Екатеринбургу. На них изображен фрагмент памятника Уральскому добровольческому танковому корпусу. Всего банк выпустил миллион монет в честь Екатеринбурга.

- Памятная монета, посвященная столице Среднего Урала, как городу трудовой доблести, рассказывает историю о трудовом подвиге уральского города в годы Великой Отечественной войны, - отметил начальник Уральского ГУ Банка России Рустэм Марданов.

Напомним, почетное звание «Город трудовой доблести» было присвоено Екатеринбурга в июле 2020 года за значительный вклад жителей в достижение победы в Великой Отечественной войне.

Отметим, что в 2022 году планируется выпуск монет этой же серии, посвященных Нижнему Тагилу.