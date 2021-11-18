Банк России выпустил памятные монеты из серии «Города трудовой доблести», посвященные Екатеринбургу

На монетах изображен фрагмент памятника Уральскому добровольческому танковому корпусу Фото: Алексей БУЛАТОВ

Банк России выпустил памятные десятирублевые монеты из серии «Города трудовой доблести» посвященные Екатеринбургу. На них изображен фрагмент памятника Уральскому добровольческому танковому корпусу. Всего банк выпустил миллион монет в честь Екатеринбурга.

- Памятная монета, посвященная столице Среднего Урала, как городу трудовой доблести, рассказывает историю о трудовом подвиге уральского города в годы Великой Отечественной войны, - отметил начальник Уральского ГУ Банка России Рустэм Марданов.

Напомним, почетное звание «Город трудовой доблести» было присвоено Екатеринбурга в июле 2020 года за значительный вклад жителей в достижение победы в Великой Отечественной войне.

Отметим, что в 2022 году планируется выпуск монет этой же серии, посвященных Нижнему Тагилу.