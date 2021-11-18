Суд отказал ПФ РФ в возврате средств Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свердловчанин выиграл суд с пенсионным фондом. Об этом сообщает региональный суд.

Мужчина в 2016 вместе с супругой решил взять на воспитание двух маленьких детей, один из которых инвалид. Социальные работники направили в пенсионный фонд соответствующие документы. При этом свердловчанина предупредили, что, если он будет работать, выплаты прекратятся.

В 2019 году пенсионный фонд решил, что мужчина скрывает от них свой доход, и обратились в Верхотурский районный суд, чтобы взыскать с него больше 170 тысяч рублей.

- Решением Верхотурского районного суда иск был оставлен без удовлетворения. Не согласившись с решением суда, истец подал на него апелляционную жалобу в Свердловский областной суд, - рассказали в ведомстве.

Региональная коллегия также отказала пенсионному фонду. Пенсионер продолжил получать пособие по уходу за ребенком-инвалидом.