Клиенты Tele2 будут первыми покупателями на распродаже «Черная пятница»

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Они получат доступ к товарам со скидками до 90% на официальном сайте распродажи BlackFridaySale.ru за шесть часов до начала акции.

Девятая всероссийская онлайн-распродажа «Черная пятница» пройдет с 25 по 28 ноября. Клиенты Tele2 получат доступ к закрытой предпродаже уже в среду 24 ноября в 18:00 по московскому времени. Для них первыми станут доступны товары и услуги по выгодным ценам от ведущих интернет-магазинов России и мира. На официальном сайте распродажи BlackFridaySale.ru будут представлены скидки до 90% на тысячи товаров от крупнейших онлайн-сервисов: электронику, бытовую технику, одежду и обувь, игрушки, книги, товары для дома и многое другое.

Чтобы принять участие в распродаже раньше других, клиентам Tele2 необходимо активировать доступ на сайте bolshe.tele2.ru. Далее останется найти интересующий товар на сайте организатора акции и нажать на кнопку «Купить». После этого с онлайн-площадки Black Friday покупатель перейдет в интернет-магазин продавца, где завершит оформление покупки, выбрав условия доставки и оплаты.

По данным Data Insight, в 2020 году прирост российского рынка интернет-торговли достиг пика и составил 58%. По мнению аналитиков, высокие темпы роста сохранятся: в 2021 году объемы рынка eCommerce увеличатся на 42%, по итогам 2022-го – на 38% год к году. В «Черную пятницу» по более выгодным ценам можно приобрести смартфоны, smart-часы и другие гаджеты. В этом году продукты цифрового гиганта Honor участники акции смогут купить с выгодой до 50%, а официальный интернет-магазин умных часов и навигаторов Garmin подготовит скидки до 25%. Воспользоваться выгодными предложениями больше шансов у тех покупателей, которые получат доступ к распродаже уже в среду вечером, 24 ноября.

Сергей Колесняк, директор по развитию цифрового канала Tele2:

«Black Friday как уникальная методика продаж быстро завоевала популярность в России и мире. В крупных торговых центрах Нью-Йорка, Парижа и Лондона люди обычно занимают очередь еще ночью. Они готовятся и заранее изучают ассортимент торговых площадок, чтобы успеть купить желаемое по выгодным ценам. С развитием интернет-торговли интерес покупателей сместился в онлайн-среду – теперь они ищут лучшие предложения в интернет-магазинах. В этой гонке у пользователей Tele2 есть преимущества, ведь они первыми смогут совершить выгодные покупки на площадке партнера».