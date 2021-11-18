В Екатеринбурге составили карту-путеводитель по зданиям советского модернизма

В электронном каталоге, в том числе, представлено здание городского цирка Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уральский архитектор Полина Иванова создала электронный каталог и карту-путеводитель по зданиям советского модернизма в городе. В него вошли почти 100 объектов, и это еще не вся коллекция.

- Сегодня 18 ноября исторический день рождения города Екатеринбурга. В этот день я хочу опубликовать электронный каталог и карту совмода Свердловска. Это такой промежуточный вариант на моем пути к книге по советскому модернизму, - рассказала в своем telegram-канале Иванова.

Фото: скриншот сайта проекта

Она отметила, что сейчас на сайте нет архивных материалов, только современные фотографии. Также в каталоге не так много сведений и постройках. Указаны только даты, архитекторы и проектные институты. Архитектор подчеркнула, что собрать эти данные было непросто. Потребовалась объемная архивная работа, которая продолжается до сих пор.

Иванова заявила, что хочет в будущем взять интервью у тех, кто проектировал и строил здания эпохи советского модернизма. У них она хочет узнать о рабочей и эмоциональной атмосфере того времени.

Сейчас в каталоге представлены Дом политпросвещения (Театр эстрады), здание «Гранд Авеню Отель» (бывший «Океан»), «Рубин», музей ИЗО, Дом кино, Театр драмы, бывший кинотеатр «Салют», здание киностудии и института «Уралгипротяжмаш», Уральский оптико-механический завод, новое здание железнодорожного вокзала, СИНХ, здания цирка и зоопарка. С полным списком построек эпохи советского модернизма Екатеринбурга можно ознакомиться здесь.

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