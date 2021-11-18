Уральские «юристы» продавали звание «Ветеран труда» пенсионерам

Суд выписал фирме штраф за подделку документов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области суд наказал юридическую фирму, продававшую пенсионерам Туринского района звание «Ветеран труда». При этом, покупателями оказывались те, кто на это звание законного права не имел.

Так, двум женщинам пришли СМС-уведомления с приглашением посетить юридическую контору в Екатеринбурге, где им и предложили за деньги удостоверения с указанием почетного звания. Об этом сообщает прокуратура Свердловской области.

- Специалисты юридической фирмы имели возможность оценить наличие у пенсионерок прав на присвоение желаемого статуса (проверкой установлено, что пенсионеры не имеют право на присвоение звания «Ветеран труда»), - уточнили в ведомстве.

Сотрудники фирмы составили шаблонные документы, введя пенсионерок в заблуждение. Пострадавшие обратились в суд. По окончанию заседания было принято решение выплатить первой женщине больше 40 тысяч рублей и второй – больше семи тысяч рублей.