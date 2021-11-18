Синоптики пообещали свердловчанам потепление

В Свердловскую область придет потепление Фото: Алексей БУЛАТОВ

Синоптики Уральского гидрометцентра опубликовали прогноз погоды на ближайшие три дня. Согласно ему, в регионе после морозных дней придет потепление. Особенно приятной погоду будет в выходные - днем в субботу потеплеет до +1 градуса.

В четверг, 18 ноября, в области будет еще достаточно холодно - столбики термометров в дневное время покажут от -9 до -14 градусов. Синоптики обещают изморозь и небольшой снег, который пройдет местами.

В пятницу, 19 ноября, согласно прогнозу, ожидается метель и небольшой снег. Ночью столбики термометров опустятся до -12,-17 градусов, днем поднимутся до 0,+5 градусов. При этом в дневное время ожидается сильный ветер с порывами до 15 метров в секунду.

В субботу, 20 ноября, ожидается небольшой, местами умеренный снег и метель. Температура воздуха ночью составит -3,-8 градуса, днем +1,-4. Кроме того, прогнозируется такой же сильный ветер, как и в предыдущий день.