Сотрудники "Екатеринбурггаза" изучают особенности интеллектуальных котлов, чтобы повысить свою компетентность

Фото предоставлено пресс-службой АО «Екатеринбурггаз»

Жители Екатеринбурга все чаще устанавливают в своих домах инновационное котельное оборудование. И специалистам АО «Екатеринбурггаз» важно следить за техническими новинками, изучать весь имеющийся ассортимент отопительного оборудования, ведь их задача - обеспечить профессиональное обслуживание техники, бесперебойное и безаварийное газоснабжение потребителей.

Фото предоставлено пресс-службой АО «Екатеринбурггаз»

Осенью в учебном центре АО «Екатеринбурггаз» проходит серия семинаров по обслуживанию отопительного оборудования от компаний-производителей. Ранее представители итальянской компании Fondital рассказали слесарям все нюансы первичных пусков своих котлов. А 15 ноября специалисты изучали оборудование итальянской марки Federica Bugatti.

Что такое цифровая шина? Как работает удаленное управление котлом? Сколько систем безопасности у котла и насколько он тихий? Почему шесть шурупов на котле? На все эти вопросы отвечал технический директор ООО "Federica Bugatti" Алексей Кодылев.

Фото предоставлено пресс-службой АО «Екатеринбурггаз»

7 декабря учебный центр АО «Екатеринбурггаз» распахнет свои двери для представителей бренда E.C.A.

В 2021 году екатеринбургские газовики обслужили оборудование в более чем 15 тысячах частных домовладений, а это значит, дали гарантию надежной работы котлов и бесперебойного тепла.