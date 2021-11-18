В Минздраве объяснили, почему в отделении Режевской ЦГБ, на состояние которого пожаловалась свердловчанка, нет ремонта

Фото: предоставила Мария Хитрик

В Минздраве Свердловской области объяснили, почему в отделении инфекционной больницы Режевской ЦГБ, на состояние которого пожаловалась Мария Хитрик, попавшая туда с малышом, нет ремонта. Женщина рассказала, что в палате очень холодно из-за старых окон, а с потолка валится известка. По данным ведомства, ремонтные работы в отделении уже запланированы, но из-за пандемии коронавируса пока нет возможности их начать.

- По словам главного врача Режевской ЦРБ Александра Язвенко, для начала ремонтных работ все готово: есть проектно-сметная документация, в Министерство здравоохранения Свердловской области отправлена заявка. Однако начать ремонт сейчас не представляется возможным в связи с тем, что отделение принимает больных из своего и соседнего районов. Как только появится возможность освободить отделение для ремонтных работ и начнется финансирование, ремонт будет сделан, - рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-службе Минздрава Свердловской области.

Напомним, женщину с сыном привезли в инфекционное отделение Режевской больницы из Артемовского, так как отделение в их городе отдали под лечение заболевших коронавирусом, куда госпитализируют жителей трех районов.

- Он открыт на базе инфекционного отделения Артемовской ЦРБ, где ранее лечились от инфекционных заболеваний взрослые и дети. На период работы госпиталя определена маршрутизация жителей Артемовского городского округа с инфекционными заболеваниями (кроме COVID-19) в инфекционное отделение Режевской ЦР, - подтвердили в Минздраве.